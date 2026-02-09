Olavarrienses en Liga Argentina: jugaron casi todos y festejaron

Tres de los cuatro olavarrienses salieron a la cancha en la continuidad de la segunda categoría del básquet argentino y fue con victoria para todos.

En la Conferencia Norte, Jujuy Básquet derrotó a Independiente de Santiago del Estero en un duelo con tinte a clásico en tiempo suplementario. Fue 97 a 89 tras haber igualado en 79. En los “Cóndores”, Francisco Fornes completó 21:39 minutos con 5 puntos y 3 rebotes.

Por otro lado, en la Conferencia Sur, Villa Mitre volvió a ganar como visitante. Derrotó a Deportivo Norte de Armstrong en el estadio Jorge Ferrero por 73 a 81. Luciano Tambucci, en el “Tricolor” sumó 10 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia en 21:32 minutos en la cancha.

Por último, Deportivo Viedma se impuso en el Coliseo del Boulevard por 88 a 75 a Ciclista Juninense con un gran primer cuarto que le permitió manejar los tiempos del partido. En el elenco de Río Negro, Jeffrey Marchant jugó 21:29 minutos con 6 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia.