Marcos Peñalva corrió en Chile y ganó

Marcos Peñalva se consagró campeón en los 10 kilómetros del Futangue Challengue que uvo lugar el pasado fin de semana en Chile.

El atleta olavarriense volvió a presentarse en Chile y en las inmediaciones de Los Andes patagónicos del país vecino, se subió a lo más alto del podio.

 

Marcos Peñalva fue el ganador en la distancia de 10K de la “carrera más hermosa de la Patagonia Norte que regresó con una versión renovada recorriendo senderos entre bosques, volcanes y saltos de agua de los Andes patagónicos chilenos” según resalta el sitio web de la carrera aventura.

 

 

En el Parque Futangue, Peñalva demoró 45:43 minutos en completar la menor de las distancias propuestas por la organización y se quedó con la victoria en un final sprint.

 

