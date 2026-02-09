Arrancó la temporada de Premier Pádel: perdió Torre | Infoeme
Lunes 09 de Febrero 2026 - 18:12hs
33°
Lunes 09 de Febrero 2026 - 18:12hs
Olavarría
33°
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 9 de Febrero de 2026 | 17:41

Arrancó la temporada de Premier Pádel: perdió Torre

Terminaron las vacaciones para los mejores deportistas del mundo ya que dio inicio el P1 de Arabia Saudita y en el primer día del cuadro principal, fue derrota para Agustín Torre.

Foto: Prensa FIP

La temporada de Premier Pádel comenzó en Arabia Saudita con la disputa del primer P1 del 2026 y en el primer día de competencia, Agustín Torre estrenó compañero con derrota.

 

Agustín Torre y el italiano Aris Patiniotis, luego de su participación en el FIP Bronze Comunidad Valenciana donde se quedaron con el título, llegaron a Riyadh y en los Treintaidosavos de Final debutaron con derrota.

 

El olavarriense y el italiano cayeron ante José Diestro y Andrés Fernández Lancha por 6/2 y 6/3 en 1 hora y 2 minutos de juego.

 

Por otro lado, y luego de 57 días sin competencia oficial, Federico Chingotto y Alejandro Galán tendrán su debut en uno de los turnos matutinos del martes en el Pádel Rush Arena de Riad.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME