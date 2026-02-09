Arrancó la temporada de Premier Pádel: perdió Torre

La temporada de Premier Pádel comenzó en Arabia Saudita con la disputa del primer P1 del 2026 y en el primer día de competencia, Agustín Torre estrenó compañero con derrota.
Agustín Torre y el italiano Aris Patiniotis, luego de su participación en el FIP Bronze Comunidad Valenciana donde se quedaron con el título, llegaron a Riyadh y en los Treintaidosavos de Final debutaron con derrota.
El olavarriense y el italiano cayeron ante José Diestro y Andrés Fernández Lancha por 6/2 y 6/3 en 1 hora y 2 minutos de juego.
Por otro lado, y luego de 57 días sin competencia oficial, Federico Chingotto y Alejandro Galán tendrán su debut en uno de los turnos matutinos del martes en el Pádel Rush Arena de Riad.