Lunes 09 de Febrero 2026 - 21:33hs
 deportes
 Atletismo
 9 de Febrero de 2026 | 21:21

Buena actuación de Bellinzoni en el Torneo Evaluativo Nacional

El pasado fin de semana, atletas de todo el país se reunieron en Mar del Plata en el Torneo Evaluativo Nacional de la Confederación Argentina de Atletismo de cara a conformar el equipo que participará de los Juegos Olímpicos de la Juventud y Úrsula Bellinzoni completó destacadas actuaciones.

Úrsula Bellinzoni compitió en la pista Justo Román de Mar del Plata en el evaluativo nacional y en sus dos presentaciones, arrancó el año, mejorando sus marcas personales.

 

La atleta del Club El Fortín, elegida por el Área Técnica de Medio Fondo de la CADA entre las mejores atletas menores de 18 años del país participó de las pruebas de 400 y 800 metros y en ambas carreras, logró mejorar sus registros.

 

En el primer día de evaluativos, la olavarriense corrió la prueba de 400 metros donde se ubicó 5° en la Final con un tiempo de 1:02.6 logrando su mejor marca personal y un registro que está por debajo de la mínima para participar de los futuros encuentros nacionales Sub18.

 

En la jornada del domingo, y en la prueba de 800 metros tuvo un tiempo de 2:32.58 mejorando su marca y ubicándose en la 4° colocación de la Final.

 

El encuentro que organizó la Confederación Argentina sirvió como evaluativo para conformar el equipo “albiceleste” que participará en Panamá de los Juegos Panamericanos de la Juventud.

 

Además, en la ciudad balnearia también dijo presente David Clar que en los 400 metros con vallas cumplió una excelente labor logrando un registro de 58.89 y registrando su mejor marca personal.

 

