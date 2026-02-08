Integrantes del Polo Productivo Sierra Chica se capacitaron en una fábrica para mejorar la producción

Días pasados, autoridades del Polo Productivo Sierra Chica visitaron una fábrica de baldosas y revestimientos a fin de adquirir nuevos conocimientos que se puedan aplicar en el trabajo que se realiza en las Unidades.

El director del Polo Productivo Sierra Chica, Sebastián Martín, y el jefe del Departamento de Producción, Maximiliano Gallastegui, estuvieron en la “Distribuidora Cerro Largo”, del ingeniero químico Pablo Gramundo.

El objetivo del encuentro fue el de profundizar conocimientos sobre el proceso de producción de adoquines articulados, determinando proporciones de materiales, tiempos de fraguado y de estacionamiento, para lograr de alcanzar mejores estándares de calidad y eficiencia en las próximas producciones de baldosas que realizarán los privados de la libertad alojados en las unidades penitenciarias bajo la órbita del Polo Productivo Sierra Chica.

El permanente trabajo que se realiza en las dependencias carcelarias, en cuanto a la ampliación de las oportunidades que se les brindan a los privados de la libertad para que logren capacitarse en diferentes oficios, promueve a los agentes a trabajar en vínculos interinstitucionales para poder dar respuesta profesional a las demandas.

Cabe destacar que el ingeniero Gramundo es un referente del rubro, apasionado y dispuesto a brindar sus conocimientos para que los internos puedan mejorar sus producciones.

En esta ocasión, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, y por medio de Dirección Provincial de Trabajo y Formación Laboral en Contexto de Encierro, a cargo de Tristán Basile, contribuyeron con la productividad de la Unidad 27 entregando dos máquinas mezcladoras y una para hacer bloques y adoquines. Por su parte, el empresario olavarriense brindó su asesoría.

Fuente: SPB.