Desarrollarán operativo de bloqueo ante un caso sospechoso de Dengue

En la mañana de este lunes 9 de febrero se llevará a cabo un operativo de bloqueo epidemiológico a partir de la detección un caso sospechoso de Dengue.

El dispositivo tendrá como objetivo la zona comprendida por las calles Crisólogo Larralde y Grimaldi, y las avenidas Alberdi y De los Trabajadores.

Se realizará a partir de las 9:30 horas, de manera coordinada entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, la Dirección de Bromatología y la Residencia de Epidemiologia.

Consistirá en un control entomológico, para detectar y erradicar la presencia de larvas de aedes aegypti, potenciales criaderos, además del asesoramiento a la comunidad sobre pautas de prevención, como así también información acerca de esta enfermedad. Vale destacar, por último, que el personal estará debidamente identificado.