El acusado de violar a la adolescente en Miramar se declaró inocente

El hombre acusado de violar a una menor de 16 años en una playa de Miramar durante la madrugada del 29 de enero se declaró “inocente” ante el fiscal que interviene en la causa y mostró total voluntad de que le extraigan sangre para que comparen su ADN, con el perfil genético que se obtenga de los hisopados ya realizados a las víctimas.

Según medios locales a partir de información de la fiscalía, el imputado, un hombre de 40 años que afronta cargos por abuso sexual agravado, fue conducido este sábado hasta la sede judicial y, asesorado por la defensora oficial, Sandra Nuccitelli. Allí declaró ser inocente en esta instancia de la investigación que lleva adelante el fiscal Rodolfo Moure.

ADN comparativo

El acusado, si bien se negó a contestar preguntas de la fiscalía, no sólo no mostró reticencia para la extracción de sangre, sino que expresó la voluntad para que se realice el ADN comparativo.

Para ello, se debe primero extraer un perfil genético a partir de los hisopados a las víctimas, el cual se realizará el jueves de la semana próxima, a pedido de Moure para acelerar el esclarecimiento del caso.

El acusado fue detenido este viernes por personal de la SubDDI de Miramar en inmediaciones de las calles 52 y 5 del barrio Marines, luego de que la Justicia librara una orden de detención en su contra.

El hecho

La violación ocurrió durante la madrugada del pasado jueves 29 de enero cuando la adolescente de 16 años, oriunda de Capital Federal, se encontraba con un amigo a la salida del boliche y al descender a la playa fueron atacados por un hombre, quien los amenazó con un cuchillo.

Según la denuncia, les ató los pies con sus prendas de vestir y luego atacó sexualmente a la menor.

Los jóvenes lograron solicitar auxilio cuando el abusador se alejó con sus teléfonos celulares que luego arrojó en la huida. Ambos menores cruzaron a algunos peatones y poco después llegó un patrullero. (DIB)