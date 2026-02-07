Wesner visitó una importante empresa distribuidora local

El intendente Maximiliano Wesner, acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo José Pablo Di Uono y el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino, visitó en la mañana de este viernes el depósito de la distribuidora local de la marca Arcor, que se encuentra emplazado en un punto estratégico de la ciudad, en el acceso por Ruta Nacional Nº 226.

Allí fueron recibidos por el nuevo titular de la firma Arcor Ipebha 3 SRL. Gustavo Erguy, que antiguamente fue administrada por Juan Carlos Costa durante 35 años.

El Intendente y los funcionarios, acompañados por el titular y empleados y empleadas de la firma; participaron de una visita guiada por las importantes instalaciones. En ese marco, el actual propietario de la empresa distribuidora destacó en el contexto económico actual la importancia de mantener los puestos de trabajo, teniendo en cuenta que la firma contaba con empleados de más de 30 años de experiencia.

También resaltó que la distribuidora se encarga de todo el proceso de logística y distribución de mercadería y productos de la firma Arcor en todas sus variedades, y además de la visita de vendedores a comercios, cuenta con un staff de repositores y promotores.

La empresa provee a distintos comercios de Olavarría, dietéticas, kioscos, carnicerías, verdulerías, almacenes y se encarga de todo el trabajo de asesoramiento y venta, que incluye desde el precio hasta exhibición la los productos en góndola. También cuenta con una tienda on line minorista.

Desde la firma indicaron que se busca cuidar el prestigio de la distribuidora teniendo en cuenta que se dedican a una de las principales marcas de productos de alimentos de consumo masivo (chocolates, galletitas, golosinas, snacks, cereales, mermeladas, salsas y demás productos de la marca Arcor).

El intendente Maximiliano Wesner en la oportunidad resaltó “la posibilidad de poder crecer y sostener el empleo en este contexto económico complejo que atraviesa el país y nuestra ciudad que no es ajena a ello”.

“Las puertas de la Secretaría de Desarrollo Económico siempre están abiertas para todo lo que necesiten en cuento al asesoramiento, así que cuenten con nosotros”, agregó Wesner.

Por su parte desde la empresa distribuidora agradecieron la visita del intendente Wesner, y en ese marco afirmaron que “para nosotros es muy importante porque de alguna manera están apoyando a los que queremos progresar”.