Pilar: atropelló y mató con su auto, huyó y lo arrestaron

Un joven de 21 años murió en la localidad de Monterrey, partido de Pilar, luego de ser atropellado por un automóvil que se dio a la fuga. Gracias al análisis de cámaras de seguridad de la vía pública, la Policía identificó al conductor y pudo detenerlo a las pocas horas.

Según la información del diario Resumen, este jueves personal policial del Comando de Patrullas de Pilar respondió a un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre descompensado en la vía pública en Monterrey. Allí, los efectivos encontraron a un joven tendido en el suelo, con una herida sangrante en la cabeza y sin signos vitales. Minutos después llegó una ambulancia del SAME, cuyo médico constató la muerte del joven de 21 años.

Tras la fuga, la investigación

Como no había testigos directos del hecho, la Policía Científica inició una investigación bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte". De inmediato la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Pilar, la Comisaría Pilar 2ª y el destacamento Monterrey analizaron las filmaciones de cámaras de seguridad de la zona y se comprobó que la víctima había sido embestida a alta velocidad por un automóvil Peugeot 207, cuyo conductor escapó.

En pocas horas se identificó al presunto responsable, un joven de 19 años con residencia en la localidad de Presidente Derqui, donde fue detenido y se le secuestraron el automóvil, un teléfono celular y prendas de vestir que coincidirían con las observadas en las cámaras de monitoreo. La causa ahora se trata de homicidio y abandono de persona. (DIB)