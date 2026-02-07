San Nicolás: un hombre de 35 años fue hallado muerto en las vías del tren

Un hombre de 35 años fue hallado muerto en avanzado estado de descomposición en las vías del ferrocarril de la ciudad bonaerense de San Nicolás y la Justicia investiga las causas del fallecimiento.

Según el parte policial al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, la víctima fue identificada como José Ricardo Moyano Acevedo y el cuerpo fue localizado luego de un llamado al 911 en un sector ferroviario ubicado entre las calles Cavalli y Cochabamba.

De acuerdo con las primeras actuaciones, efectivos del Comando de Patrulla llegaron al lugar y constataron que el cadáver se encontraba en un avanzado estado de descomposición, por lo que se dio inmediata intervención a Policía Científica para el relevamiento de la escena.

Por su parte, la pareja del fallecido, Yolanda Luján Genta de 39 años, se presentó en el lugar, relató que había mantenido una discusión con Moyano Acevedo cuatro días antes y que, tras ese conflicto, se había retirado del domicilio que compartían.

El comunicado oficial indicó que el hombre tenía antecedentes penales y de consumo problemático de alcohol y otras sustancias, lo que se considerará como materia de análisis en la investigación judicial.

El magistrado de turno fue notificado del hallazgo y ordenó la realización de la autopsia correspondiente, mientras que la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, mientras continúan las tareas de investigación.

Fuente: Noticias Argentinas