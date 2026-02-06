Este viernes se desarrollará la primera jornada de los Carnavales 2026

Este viernes, desde las 20:30 horas, en el Corsódromo Municipal “Gabriel Antonio”, se dará inicio a la primera de las tres noches de los Carnavales Oficiales 2026, que son organizados desde el Municipio, con el acompañamiento del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Los Carnavales 2026 se prolongarán hasta el domingo inclusive con la presencia de numerosas agrupaciones que desfilarán en el corsódromo, espacio que fue especialmente reacondicionado para recibir a cientos de olavarrienses y visitantes de la región. Además, el evento contará también con la participación de instituciones locales, que llevarán a cabo la venta de comidas y alquiler de sillas.

Cabe destacar que la jornada de cierre tendrá lugar el domingo 8 de febrero, con la tradicional quema del momo y la presentación de la Comparsa Mirú Mirá, que arribará desde 25 de Mayo con todo su color y puesta en escena.

Desde el Municipio se renueva la invitación a todos los olavarrienses y visitantes de la región a disfrutar de una nueva edición de los tradicionales Carnavales, uno de los festejos populares más convocantes del calendario cultural de nuestro Partido.

Programa

La jornada inicial, que se desarrollará este viernes 6 de febrero, contará con las participaciones de Centros de Día y Programa Callejeada, propuesta que son coordinadas desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos del Municipio. A la par, también desfilarán integrantes del Programa Municipal Verano Dorado que es desplegado desde la Subsecretaría de Deportes.

Además, participarán las agrupaciones El grito de los barrios, Insaciables, GRES Salgueros, Vip Samba, El Color de tu corazón, Daii Yará y Bahía Ba.

La segunda noche, el sábado 7 de febrero, tendrá la presencia confirmada de Los reyes de la noche, El grito de los barrios, Daii Yará, GRES Bahía Ba, Caporales Sangre Morena, Arrebatando Lágrimas, Insaciables, Vip Samba y El color de tu corazón.

La tercera y última jornada será el domingo 8 de febrero, con la participación especial de la Comparsa Mirú Mirá y la tradicional quema del momo. Pero además desfilarán Verano Dorado, GRES Salgueros, Caporales Sangre Morena, GRES Bahía Ba, Insaciables, Daii Yará, Agrupación 100% Salay, El color de tu corazón, Arrebatando Lágrimas y Vip Samba.

Cortes de calles

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se informa el detalle de calles cuyo tránsito se verá interrumpido temporalmente a raíz del desarrollo de los Carnavales 2026.

Durante los días viernes 6 al domingo 8, en el horario de 18:00 a 01:00 horas, se realizarán cortes de calles en el siguiente cuadrante:

– San Martín y Guisasola.

– San Martín y Junín.

– Necochea y Junín.

– Guisasola y Av. Colón.

– Pourtalé y Belgrano.

– Pourtalé y Dorrego.