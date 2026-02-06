Nuevo millonario en La Madrid: ganó 161 millones con la Quiniela Plus | Infoeme
Viernes 06 de Febrero 2026 - 15:02hs
30°
Viernes 06 de Febrero 2026 - 15:02hs
Olavarría
30°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 6 de Febrero de 2026 | 13:23

Nuevo millonario en La Madrid: ganó 161 millones con la Quiniela Plus

Un apostador que realizó su jugada en la Agencia “El Gran Buda” de General La Madrid resultó ser el único ganador de la edición 12678 de la Quiniela Plus, del día 3 de febrero de 2026, adjudicándose la suma superior a los 161 millones de pesos.

La titular de la agencia, Marita Arrieta, que se sintió sorprendida y alegre al recibir la noticia, dijo no conocer la identidad del apostador, que podrá hacer efectivo su premio a través de la casa de apuestas o percibir el mismo en la sede central de Lotería.

Los números fueron el 00, 06, 14, 23, 25, 31, 40, 44, 45, 53, 54, 55, 58, 70, 71, 75, 84, 86, 89 y 99. El apostador se hizo acreedor a 161.159.380,55 pesos.

Fuente: AhoraLM

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME