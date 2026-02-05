Se conformó la Mesa de Gestión de Afectación de la Tasa de Seguridad e Higiene

En la tarde de este jueves se concretó en la Sala de Reuniones del Palacio Municipal un encuentro en el que se conformó la Mesa de Gestión en la que se analizará y evaluará la afectación de la Tasa de Seguridad e Higiene, para el desarrollo de obras e inversiones que impulsen la producción y el comercio del Partido. La actividad fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner y contó con la participación de funcionarios municipales, Concejo Deliberante, Unión Industrial, Asociación de Propietarios del Parque Industrial, Cámara Empresaria y Facultad de Ingeniería.

“Vamos a llevar adelante esta ordenanza”, afirmó el jefe comunal de Olavarría, anunciando la puesta en marcha de la propuesta que tiene por objetivo precisamente la afectación progresiva de la recaudación de la mencionada tasa. “Celebro que podamos reunirnos, que esté representado el sector productivo, el sector comercial. El objetivo de esta reunión es poder ir recabando la información necesaria, analizar todas las propuestas que vayan surgiendo y que sean en beneficio de la comunidad productiva y el comercio”, añadió Wesner, quien estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono y el subsecretario de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino. Concurrió, además, el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán.

“La idea es entre todos trabajar en la Olavarría que queremos. Así que es más que bienvenido”, concluyó el intendente de Olavarría.

Estuvieron presentes, además, German Block e Ignacio Spinella, presidente y secretario de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial respectivamente; el presidente de la Unión Industrial Jorge Sobarzo, junto a su vice César Longo y la secretaria Yoselí Ayalef; el presidente de la Cámara Empresaria Mario Antista, junto Mariela Azzato; la decana de la Facultad de Ingeniería María Peralta y el secretario de extensión de la FIO Joaquín Domato.

Jorge Sobarzo destacó la importante de poder conformar la mesa y, a la par, poder definir pautas de trabajo que permitan que cada uno de las instituciones no sólo se vea representada, sino que pueda participar activamente. En ese sentido, puso en valor el rol de cada entidad para relevar la inquietudes y necesidades de cada sector, para luego poder plasmarlo en posteriores encuentros. En esa misma línea, Germán Block ponderó la posibilidad de seguir fortaleciendo canales de diálogo y vinculación.

Antista, por su parte, destacó que uno de los principales beneficios que permitirá la conformación de la mesa será distinguir las prioridades tanto para el sector productivo/industrial como para el comercial.