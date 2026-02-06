Trabajos de limpieza y mantenimiento en Loma Negra, Villa Laclau y Villa Mi Serranía

El Municipio de Olavarría realiza de manera permanente trabajos de mantenimiento y limpieza en distintos puntos de todo el Partido, que surgen tanto del relevamiento realizado por distintas áreas, como en respuesta a planteos y pedidos de la comunidad. En ese marco, en los últimos días labores de diversa índole se ejecutaron en Loma Negra, Villa Laclau y Villa Mi Serranía.

Las tareas contaron con la coordinación de la Delegación Municipal de Loma Negra, en articulación con las Secretarías de Obras Públicas y Protección Ciudadana.

De acuerdo con lo que se detalló, en Villa Mi Serranía se realizaron labores de limpieza de cunetas y calzadas de distintas calles, con el objetivo de mejorar el escurrimiento de aguas.

Tareas similares se desplegaron en Villa Laclau, donde además se realizó la limpieza de acopios de ramas y desechos en la vía pública.

En Loma Negra, por último, también se pudieron ver tanto trabajos de mantenimiento, como de limpieza y retiro de ramas y residuos de la vía pública, con el objetivo de permitir no sólo una mejor y segura circulación vehicular, sino también peatonal sobre veredas.