Jueves 05 de Febrero 2026 - 18:49hs
Jueves 05 de Febrero 2026 - 18:49hs
 policiales
 5 de Febrero de 2026 | 16:35

Patagones: un joven de 17 años murió al chocar contra una fila de árboles en la costanera

El accidente se produjo en la madrugada de Carmen de Patagones, en la avenida costanera del Río Negro. El adolescente que conducía el auto falleció una hora después.

Un adolescente de 17 años murió este jueves a la madrugada cuando el vehículo que conducía impactó contra una hilera de árboles en la Costanera de Carmen de Patagones, sobre el río Negro. Si bien había sobrevivido al choque, finalmente falleció minutos más tarde.

El accidente se produjo minutos antes de las 2 de la mañana sobre la calle Emma Nozzi al 900, en el sector cercano al islote. Por motivos que aún son materia de investigación, el automóvil —un Volkswagen Bora— perdió estabilidad, impactó contra el cordón cuneta y árboles ubicados a la vera de la calzada, y terminó detenido próximo a la margen del río.

 

Un auto destrozado

 

La violencia del choque fue tal que se desprendió el motor, que quedó en medio del asfalto mientras que el resto de la carrocería terminó cerca de la margen del río. Si bien una ambulancia del Hospital Municipal Doctor Pedro Ecay atendió al joven a los pocos minutos, su estado era desesperante y falleció alrededor de las tres.

Al confirmarse la muerte se dio intervención a la Policía Científica. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Fuente: Agencia DIB

