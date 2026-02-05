Impulsan la muestra “3J – 10 años de Ni Una Menos”, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

En el marco del 11 de febrero – Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia; el Municipio invita a toda la comunidad a visitar la muestra documental itinerante “3J – 10 años de Ni Una Menos”, expuesta desde el día de la fecha y durante todo el mes de febrero en el Museo de las Ciencias “Ing. Rita Toniutti”; resultado del trabajo conjunto de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Subsecretaría de Cultura, en conjunto con el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”.

Se trata de una exposición que recopila imágenes tomadas en distintos sitios del Partido de Olavarría, durante las movilizaciones realizadas desde hace 10 años, cada 3 de junio en el marco de la conmemoración del “Ni Una Menos”. Tales imágenes fueron captadas por profesionales de la fotografía y personas aficionadas, quienes participaron de una convocatoria realizada desde la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto a la Subsecretaría de Cultura y la Subsecretaría de Comunicación del Municipio de Olavarría.

Su primera presentación se realizó el pasado 3 de junio en el Salón Rivadavia, al cumplirse diez años de la histórica primera marcha que impulsó el diseño y la aplicación de una serie de acciones institucionales que mejoraron los abordajes de las violencias por razones de género en Olavarría.

11 de febrero – Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

A los fines de continuar trabajando la transversalidad de la perspectiva de género, desde la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad en conjunto con el Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”, se busca valorizar esta efeméride como una oportunidad educativa para visibilizar cómo, en la falta de oportunidades y desde la interseccionalidad, se profundizan las desigualdades de género.

La participación de las mujeres en la ciencia ha sido históricamente limitada por estereotipos, prejuicios y desigualdades estructurales; invisibilizando el trabajo de científicas históricas y actuales, modelos a seguir para las infancias, diversidades y mujeres en la ciencia. En procura de revertir esta realidad, en 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha dedicada a visibilizar la brecha de género en las disciplinas ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y a fomentar el acceso equitativo a la educación y el desarrollo profesional en estas áreas. En este sentido, en 2021, el gobierno provincial dispuso el 11 de agosto como el Día Bonaerense de las Niñas y Mujeres en la Ciencia y lo incluyó en el calendario escolar, para que encuentre a niñas y jóvenes en pleno ciclo lectivo. La iniciativa busca fomentar su participación en dicho ámbito y deconstruir estereotipos de género.

En muchas culturas, la idea de que ciertos campos o disciplinas son “propios” de los hombres afecta las ambiciones de niñas y jóvenes. Esto se traduce en una menor inscripción femenina en carreras científicas y tecnológicas y, en consecuencia, en menores oportunidades de crecimiento profesional, con barreras significativas para acceder a estudios superiores y puestos de liderazgo.

La autonomía de millones de mujeres se ve limitada a la hora de desenvolverse en el ámbito público, quedando relegadas, a las tareas de cuidado y al mundo privado. Según datos de la UNESCO, sólo 3 de cada 10 investigadores son mujeres y la representación es aún menor en el mundo de la IA, donde representan apenas el 22% de la población mundial.

Para contrarrestar estos desafíos, es fundamental implementar políticas que promuevan la equidad salarial, la conciliación laboral y familiar y la eliminación de sesgos en la selección de profesionales. Asimismo, se requieren más referentes femeninos en la ciencia que sirvan de inspiración para las nuevas generaciones.