Controles de tránsito: en enero más de 12 mil conductores fueron sancionados en Argentina

Más de 12.400 conductores fueron sancionados en todo el país durante en enero tras 537 mil fiscalizaciones de vehículos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El dato más relevante de los controles en distintos puntos de la Argentina fue la detección de 2.002 alcoholemias positivas, una de las faltas más graves y de mayor impacto en la seguridad vial.

Además, se registraron 2.453 casos de vehículos sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 1.433 conductores que no utilizaban cinturón de seguridad, 1.375 infracciones por falta de documentación, 899 vehículos sin patente o con la patente tapada y 292 infracciones por exceso de velocidad.

Por estas distintas faltas, los agentes del organismo nacional retuvieron 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos.

Desde la ANSV indicaron que estos operativos se realizan todos los días en 39 puntos estratégicos distribuidos entre rutas nacionales y provinciales, autopistas y accesos a destinos turísticos de todo el país, de manera coordinada con provincias y municipios.

La alcoholemia positiva más alta registrada en dichos controles sucedió en la provincia de Buenos Aires, en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 334.

Los agentes de la ANSV detectaron a un conductor que realizaba maniobras temerarias y, al interceptarlo, constataron que se encontraba en estado de ebriedad y que en el vehículo viajaban dos menores.

Frente a este escenario, se solicitó apoyo policial y después de varios intentos se pudo realizar el test de alcoholemia, que arrojó 2,88 g/l de alcohol en sangre, un nivel extremadamente alto.