Huanguelén: condenado a diez años de prisión por matar a un hombre con un caño de hierro

La Justicia condenó en juicio abreviado a Jonatan Yoel Stroh a la pena de 10 años y 6 meses de prisión por el homicidio de Hugo Eduardo Guido Dupuy en la localidad bonaerense de Huanguelén.

El acuerdo, arribado por la fiscalía y la defensa del acusado, había sido de 12 años de prisión, aunque los jueces decidieron no hacer lugar a los agravantes y en consecuencia se fijó una pena menor.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, el hecho se produjo el 8 de marzo de 2024 en el interior de una vivienda de las calles 6 entre 36 y 37 de Huanguelén, cuando Stroh utilizó un caño de hierro para agredir a Guido Dupuy.

El ahora condenado le propinó varios golpes a la víctima, ocasionándole traumatismo de cráneo con fractura del maxilar y base del cráneo, sumado a traumatismos en la zona de la clavícula izquierda y hombro derecho. Esas lesiones provocaron la muerte de la víctima por paro cardioenfálico traumático, a raíz de una hemorragia severa, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

Fuente: Agencia DIB