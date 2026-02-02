Huanguelén: condenado a diez años de prisión por matar a un hombre con un caño de hierro | Infoeme
Lunes 02 de Febrero 2026 - 17:49hs
36°
Lunes 02 de Febrero 2026 - 17:49hs
Olavarría
36°
Infoeme
 |  policiales
 | 
 - 2 de Febrero de 2026 | 17:35

Huanguelén: condenado a diez años de prisión por matar a un hombre con un caño de hierro

Jonatan Yoel Stroh fue condenado a la pena de 10 años y 6 meses de prisión por el homicidio de Hugo Eduardo Guido Dupuy en la localidad bonaerense de Huanguelén.

La Justicia condenó en juicio abreviado a Jonatan Yoel Stroh a la pena de 10 años y 6 meses de prisión por el homicidio de Hugo Eduardo Guido Dupuy en la localidad bonaerense de Huanguelén.

El acuerdo, arribado por la fiscalía y la defensa del acusado, había sido de 12 años de prisión, aunque los jueces decidieron no hacer lugar a los agravantes y en consecuencia se fijó una pena menor.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, el hecho se produjo el 8 de marzo de 2024 en el interior de una vivienda de las calles 6 entre 36 y 37 de Huanguelén, cuando Stroh utilizó un caño de hierro para agredir a Guido Dupuy.

El ahora condenado le propinó varios golpes a la víctima, ocasionándole traumatismo de cráneo con fractura del maxilar y base del cráneo, sumado a traumatismos en la zona de la clavícula izquierda y hombro derecho. Esas lesiones provocaron la muerte de la víctima por paro cardioenfálico traumático, a raíz de una hemorragia severa, siempre de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales.

Fuente: Agencia DIB

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME