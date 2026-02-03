Cuatro olavarrienses sufrieron un vuelco en Córdoba y debieron ser asistidos

En la madrugada de este martes cuatro olavarrienses sufrieron un siniestro vial en Córdoba y debieron ser asistidos.

El siniestro vial se produjo a la altura del departamento de Río Cuarto, cerca de la localidad de Vicuña Mackena donde volcó el utilitario en el cual se transportaban.

Según pudo saber este medio, los afectados son Maicol Roldán, Santiago Roldán y Alejandro Galván, quienes se dedican al ciclismo y viajaban a una competencia que se desarrollará en los próximos días en la provincia de San Luis. Asimismo, con ellos transitaba Mario Di Martino.

En el momento del hecho todos recibieron asistencia médica y afortunadamente no presentaban lesiones de gravedad.