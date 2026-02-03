Cuatro olavarrienses sufrieron un vuelco en Córdoba y debieron ser asistidos | Infoeme
Martes 03 de Febrero 2026 - 16:26hs
35°
Martes 03 de Febrero 2026 - 16:26hs
Olavarría
35°
Infoeme
 |  policiales
 - 3 de Febrero de 2026 | 16:16

Cuatro olavarrienses sufrieron un vuelco en Córdoba y debieron ser asistidos

En la madrugada de este martes cuatro olavarrienses sufrieron un siniestro vial en Córdoba y debieron ser asistidos.

El siniestro vial se produjo a la altura del departamento de Río Cuarto, cerca de la localidad de Vicuña Mackena donde volcó el utilitario en el cual se transportaban.

Según pudo saber este medio, los afectados son Maicol Roldán, Santiago Roldán y Alejandro Galván, quienes se dedican al ciclismo y viajaban a una competencia que se desarrollará en los próximos días en la provincia de San Luis. Asimismo, con ellos transitaba Mario Di Martino.

En el momento del hecho todos recibieron asistencia médica y afortunadamente no presentaban lesiones de gravedad.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME