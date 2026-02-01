Olavarría en Verano: qué hacer hoy domingo 1° de ferebro en la ciudad

El Municipio de Olavarría invita a disfrutar de las diferentes actividades del Programa Municipal “Olavarría en Verano”, que tiene innumerables propuestas culturales, artísticas, recreativas, turísticas y deportivas, organizadas por distintas áreas municipales, que se desarrollan durante todo el receso estival de manera totalmente gratuita.
El cronograma completo se encuentra disponible en www.olavarria.gov.ar y se pude acceder a través del siguiente link, haciendo clic aquí.
A continuación se detallan las actividades que se desarrollarán este domingo 1º de febrero, con variadas opciones para elegir, para todos los gustos y edades:
- 19:30 horas. Apertura Sala flúor “Bajo el mar”
Museo Dámaso Arce
La sala flúor nos invita a descubrir el arte desde una manera sensorial, despertando la creatividad y curiosidad de las y los visitantes
No requiere inscripción. Por orden de llegada. Para todas las edades. Cupos limitados: se permitirá ingresar en grupos de 10.
- 20 horas. Visita guiada “Safari nocturno”
Bioparque Municipal La Máxima
Visitas guiadas nocturnas que incluyen aspectos sensoriales y que permite explorar el bioparque desde una perspectiva diferente, descubriendo aspectos del comportamiento animal que permanecen ocultos durante el día.
No requiere inscripción. Público en general.
- 20 horas. Música en el Bicentenario
Casa del Bicentenario (escalinatas)
Se presentarán las bandas Jalea, Las Aves Gigantes, La Familia Bermúdez.