Olavarría en Verano: qué hacer hoy domingo 1° de ferebro en la ciudad

El Municipio de Olavarría invita a disfrutar de las diferentes actividades del Programa Municipal “Olavarría en Verano”, que tiene innumerables propuestas culturales, artísticas, recreativas, turísticas y deportivas, organizadas por distintas áreas municipales, que se desarrollan durante todo el receso estival de manera totalmente gratuita.

El cronograma completo se encuentra disponible en www.olavarria.gov.ar y se pude acceder a través del siguiente link, haciendo clic aquí.

A continuación se detallan las actividades que se desarrollarán este domingo 1º de febrero, con variadas opciones para elegir, para todos los gustos y edades:

19:30 horas. Apertura Sala flúor “Bajo el mar”

Museo Dámaso Arce

La sala flúor nos invita a descubrir el arte desde una manera sensorial, despertando la creatividad y curiosidad de las y los visitantes

No requiere inscripción. Por orden de llegada. Para todas las edades. Cupos limitados: se permitirá ingresar en grupos de 10.

20 horas. Visita guiada “Safari nocturno”

Bioparque Municipal La Máxima

Visitas guiadas nocturnas que incluyen aspectos sensoriales y que permite explorar el bioparque desde una perspectiva diferente, descubriendo aspectos del comportamiento animal que permanecen ocultos durante el día.

No requiere inscripción. Público en general.

20 horas. Música en el Bicentenario

Casa del Bicentenario (escalinatas)

Se presentarán las bandas Jalea, Las Aves Gigantes, La Familia Bermúdez.