Olavarrienses en Liga Argentina: ganó Unión y se salvó del descenso

En el Polideportivo Islas Malvinas, Unión venció sin sobresaltos a Tomás de Rocamora y sigue sumando triunfos para quedar salvado del descenso en la Conferencia Sur de la segunda categoría del básquet argentino.

El “Quincho” derrotó 83 a 63 a Tomás de Rocamora en un duelo que lo mostró muy superior durante los cuatro parciales y con un registro de 10 victorias y 16 derrotas, continúa con sus aspiraciones de Play-Off y queda salvado del descenso, su principal objetivo en esta temporada.

En el elenco marplatense, Mateo Macrini aportó 6 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia en 18:36 minutos.