Olavarrienses en Liga Argentina: ganó Unión y se salvó del descenso | Infoeme
Sabado 28 de Febrero 2026 - 17:06hs
33°
Sabado 28 de Febrero 2026 - 17:06hs
Olavarría
33°
Infoeme
 |  deportes
 |  Liga Argentina
 - 28 de Febrero de 2026 | 14:32

Olavarrienses en Liga Argentina: ganó Unión y se salvó del descenso

Unión sigue con su buena producción en el 2026 de la Liga Argentina y en la noche del viernes sumó una nueva victoria.

Foto: Prensa Unión

En el Polideportivo Islas Malvinas, Unión venció sin sobresaltos a Tomás de Rocamora y sigue sumando triunfos para quedar salvado del descenso en la Conferencia Sur de la segunda categoría del básquet argentino.

 

El “Quincho” derrotó 83 a 63 a Tomás de Rocamora en un duelo que lo mostró muy superior durante los cuatro parciales y con un registro de 10 victorias y 16 derrotas, continúa con sus aspiraciones de Play-Off y queda salvado del descenso, su principal objetivo en esta temporada.

 

En el elenco marplatense, Mateo Macrini aportó 6 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia en 18:36 minutos.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME