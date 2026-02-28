El Torneo de Verano se mudó a La Madrid | Infoeme
El Torneo de Verano se mudó a La Madrid

La Zona Interciudades del Torneo de Verano completó una nueva fecha y en La Madrid festejaron Deportivo Argentino y Chacarita.

Foto: Modopedal.com

La competencia organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría tuvo la disputa de la 2° fecha para los equipos no olavarrienses en el “Willy Matos” de La Madrid.

 

Racing recibió la continuidad de la competencia estival, pero no pudo hacer valer su localía y cayó ante Chacarita en el cierre de la programación.

 

 

Previamente, Deportivo Argentino sumó su primer festejo en la competencia olavarriense al derrotar a Sport Club Trinitarios.

 

Los resultados:

Sport Club Trinitarios 54 – 57 Deportivo Argentino

Racing 64 – 79 Chacarita

 

Fuente: Prensa ABO

 

