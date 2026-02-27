La Máxima entregó una Boa Lampalagua a la Fundación Temaikén

En la jornada de último jueves el Bioparque Municipal “La Máxima” hizo entrega a la Fundación Temaikén de una boa lampalagua, conocida también como boa de las vizcacheras, una serpiente que hace varios años que había sido rescatada del dominio de particulares, que la tenían como mascota y ahora su historia será parte de un programa de construcción ciudadana, para precisamente informar y concientizar a la comunidad acerca del tráfico y la comercialización ilegal de animales.

La actividad se concretó en horas de la mañana, con la coordinación del director del Bioparque Bruno Vitale y trabajadores del tradicional espacio municipal. De acuerdo con lo que se detalló, se trató de la continuidad del trabajo colaborativo que se realiza con Temaiken, tal como sucedió días atrás con Wamani, el cóndor andino que ya inició su camino hacia la liberación.

“La boa ingresó en el 2022, llegó en muy malas condiciones, desnutrida, porque sus dueños desconocían sobre su alimentación, su hábitat, y sobre los riesgos que ocasiona trasladar animales fuera de sus contextos naturales. Estamos muy contentos de seguir aportando, apoyando a instituciones de distintos puntos de la provincia y del país y poder generar conciencia”, ponderó Vitale.

En representación del bioparque ubicado en la localidad de Escobar arribó Andrés Suárez, coordinador de población animal de la fundación Temaiken. Explicó que la serpiente pasará a formar parte de un grupo de boas en investigación, pero también de un grupo de construcción ciudadana con el objetivo de “comprender que no son mascotas, son animales silvestres.

“Lamentablemente es un animal que sufre depredación, no solo por la modificación del ambiente sino también porque las capturan para ser vendidas. Es muy normal que sean traficadas y puestas en manos de particulares”, añadió el especialista, quien detalló que producto de esta situación suelen ser rescatadas en muy malas condiciones, tal como sucedió en particular con esta boa que gracias al trabajo del personal de La Máxima pudo recuperar su peso y salud.

“Gracias a este trabajo colaborativo podemos seguir construyendo y concientizando sobre la especie y su problemática”, concluyó Suárez.