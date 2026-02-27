El próximo lunes abrirá la inscripción para Talleres de las Escuelas Municipales de Artística

Este lunes se iniciará el período de inscripción del ciclo 2026 de talleres de las Escuelas Municipales de Artística.

De acuerdo con lo que se detalló, el plazo será del 2 al 13 de marzo, mientras que el inicio de clases será el 16 de marzo, con diferentes propuestas para todas las edades y disciplinas artísticas. Se recuerda que se cobra un pago voluntario de $5000 con bonificación del 50% por familiar.

En el siguiente cronograma se detallan los días, horarios y lugares de inscripción; asimismo se informa que próximamente se darán a conocer los días y horarios de inscripción de la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Leopoldo Bocazzi” en su nueva sede.

Por consultas, los interesados pueden comunicarse informes a la Casa de la Cultura de 8 a 13 horas (R. Sáenz Peña 2635) o por whatsapp al 2284-730275.

Las propuestas son:

- Escuela Municipal Artes Plásticas de Sierras Bayas

Dirección: Alsina entre Roca y Almte. Brown

Talleres: Dibujo, pintura, objetos, escultura no tradicional, análisis de obra, tutoría y seguimiento de proyectos. Taller de adultos y taller infantil desde los 2 años de edad

Días y horarios de inscripción: lunes a viernes de 18:30 a 20 horas.

- Escuela Municipal de Orfebrería y Artesanías Tradicionales “Mtro. Armando Ferreira”

Dirección: Bolívar 3332

Talleres: Orfebrería, Dibujo complementario, Tallado en madera, Soguería, Dibujo complementario en tallado en madera, Marroquinería, Cestería, Telar.

Edad mínima para ingresar en Talleres de dibujo complementario a partir de 10 años y en Talleres donde se utilizan herramientas de corte y/o punzantes a partir de 13 años

Días y horarios de inscripción: lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas.

- Escuela Municipal de Música “Hermanos Rossi”

Dirección: Cnel. Suárez 2024

Talleres: Instrumentos musicales, canto y ensambles. Instrumentos: guitarra, batería, piano, bajo, flauta, saxo, violín, ukelele, percusión, canto

Edad mínima: 9 años

Horarios y días de inscripción: lunes a viernes de 18 a 20 horas.

- Escuela de Teatro Olavarría (ETO)

Dirección: Teatro Municipal – Rivadavia y San Martín

Días y horario de inscripción: lunes, martes y miércoles de 18 a 20 horas.

- Escuela Artística Integrada

Lugar: Centro Cultural San José (Riobamba 2949)

Talleres: Danza, teatro, plástica y tridimensión

Días y horarios de inscripción: martes 3, miércoles 4, lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de marzo, de 9 a 11 horas.

- Escuela Literaria Alfonsina

Días y horario de inscripción:

Lunes de 10.30 a 12 horas – Biblioteca Helios Eseverri (Balcarce 3620)

Jueves de 10 a 11.30 horas – Centro Cultural Municipal San José (Riobamba 2949)

Viernes de 16 a 17.30 horas – Biblioteca Coty Laborde (C. Suárez 1795)

- Escuela Municipal de Cerámica de Sierras Bayas

Dirección: Alsina entre Roca y Almte. Brown.

Taller de adultos y taller infantil desde los 8 años.

Días y horarios de inscripción: lunes 9 de marzo de 18 a 20 horas, martes 10 de marzo de 10 a 13 horas y miércoles 11 de marzo de 10 a 13 horas.

- Escuela Municipal de Cerámica “Carlos V. Portarrieu”

Lugar: Necochea 3328

Días y horario de inscripción: jueves 5 y 12 de marzo de 15 a 18:30 horas.

- Escuela Municipal de Danza

Dirección: Casa del Bicentenario (Bolívar y Cerrito)

Talleres de: tap, folklore, stretching, clásica, jazz, kundalini yoga, meditación, árabe, alemán, tango, danza de la india, flamenco y dance fit.

Edad: niños/as, jóvenes y adultos.

Días y horarios de inscripción:

Casa del Bicentenario: lunes a viernes de 8 a 10 y de 17 a 20 horas.

Centro Cultural de Sierras Bayas: lunes a viernes de 13:30 a 17:30 horas

Colonia San Miguel (AOMA): Danzas alemanas, lunes 2 de marzo de 18:30 a 20 horas y jueves 12 de marzo de 17 a 19 horas.

Colonia Hinojo (Salón Alemanes del Volga): Danzas alemanas, viernes 6 de marzo de 17:30 a 20 horas y jueves 12 de marzo de 18 a 20 horas.

Colonia San Miguel (Soc. de Fto Colonia San Miguel): Danzas folklóricas y danzas árabes, miércoles 2 y 11 de marzo, de 18 a 20 horas.

- Escuela Municipal de Ajedrez

Días y horarios de inscripción: lunes 2 y jueves 5 de marzo de 18:30 a 20 horas en la Casa del Bicentenario (Bolívar y Cerrito).