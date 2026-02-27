Wesner participó del acto en conmemoración al 214° Aniversario de la Creación de la Bandera

Este viernes por la mañana, el intendente Maximiliano Wesner encabezó el acto en conmemoración por el 214° Aniversario de la Creación de la Bandera, que tuvo lugar en la Plaza Manuel Belgrano del barrio San Vicente.

El 27 de febrero de 1812, frente a las baterías Libertad e Independencia dispuestas a orillas del Río Paraná, donde actualmente se encuentra el Monumento Histórico Nacional a la Bandera en la ciudad de Rosario, el general Manuel Belgrano enarboló por primera vez nuestra bandera y pidió a sus soldados jurarle lealtad.

En homenaje a este acontecimiento histórico, se realizó el acto protocolar en conjunto entre el Municipio y la Asociación Cultural Belgraniana; con la presencia del Intendente Wesner, el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán; el Tte 1° Ignacio Leal, en representación del Escuadrón de Ingenieros Blindado 1; por el Ejército el Tte 1° Juan Manuel San Martín; el presidente de la Asociación Cultural Belgraniana Rito Germán López, referentes de la Asociación Cultural Sanmartiniana, Agrupación Veteranos de Guerra 2 de Abril, Unión de Colectividades, Veteranos de Naciones Unidas, Unión de Soldados Continentales, familiares del Capitán de Corbeta Diego Wagner Clar. También se hicieron presentes las autoridades educativas: Jefa Regional de Gestión Estatal Marta Casanella; Jefa Regional de Gestión Privada Romina Altafini; demás autoridades municipales, concejales, secretarios y subsecretarios e integrantes de fuerzas de seguridad; asociaciones, entidades y agrupaciones de nuestra ciudad.También participaron de la ceremonia abanderados y escoltas de la Escuela Primaria Nº 51 “Pedro Goyena”, EES N° 1, Escuela Cristiana Evangélica y Colegio José Manuel Estrada; quienes estuvieron acompañados por autoridades y docentes de las respectivas instituciones.

El acto dio inicio con el izamiento de la Bandera y la entonación de las estrofas de Aurora. Tras ello, se procedió a la colocación de palmas; símbolo del reconocimiento comunitario a la entrega, el sacrificio y el legado de nuestros próceres. Las palmas fueron ofrendadas en manos del Intendente Maximiliano Wesner, el presidente de la Asociación Cultural Belgraniana, Rito Germán López y el presidente del HCD Guillermo Santellán.

Luego fue el turno de la bendición a cargo del Padre Enrique Germade, capellán del Ejército e Integrante de la Asociación Cultural Belgraniana; para dar paso a las palabras alusivas, por parte del integrante de dicha Asociación, Alex Zárate; quien resaltó: “La creación de la bandera no fue la exaltación de una figura individual, fue la afirmación de que una Nación se construye cuando los ideales colectivos están por encima de los cargos, de los rangos y de las estructuras formales. Aquel gesto, en realidad, fue la exaltación del nacimiento de un símbolo, de una identidad y de una importancia superadora que nos une. Hoy, al conmemorar esta fecha, ponemos el acento no en la ética personal, sino en el valor de los actos que fortalecen lo común, porque las naciones no se consolidan por las autoridades de sus jerarquías, sino por la grandeza de los principios que comparten y al que juran sus ciudadanos.

Este 27 de febrero nos encuentra recordando que los símbolos importan cuando expresan un compromiso colectivo, que los liderazgos valen cuando interpretan la voluntad común”.