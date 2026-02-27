Tranqueras conectadas: Continúa abierta la convocatoria a productores

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, avanza en la implementación del Programa Tranqueras Conectadas, una herramienta de georreferenciación que surge a partir de la promulgación de la Ordenanza 5023/22, desarrollada íntegramente por personal municipal.

En ese marco, se recuerda a productores que pueden acercarse a completar los formularios correspondientes para incorporase al Programa, para que posteriormente personal municipal lleve a cabo la colocación de las chapas identificatorias.

Se recuerda que esta primera instancia contempla un total de 400, de la zona rural de Espigas, Recalde, Mapis, Blanca Grande e Iturregui.

Productores interesados deberán acercarse a las Delegaciones Municipales de Espigas y Recalde, o bien a la sede de la Dirección de Guías (en el predio ferial de la Sociedad Rural, o en la Oficina de Desarrollo Agropecuario, ubicada en el edificio de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo de Moreno 2765.

Una vez completos los formularios, se avanzará en la colocación de chapas. Se aclaró que la chapa no será colocada de forma inmediatamente posterior al llenado del formulario, sino que se diagrama por zonas en función de una logística coordinada entre las áreas intervinientes.

Se trata de una herramienta diseñada e implementada desde las Direcciones de Desarrollo Agropecuario, Obras Rurales y Planificación Estratégica, que permite georreferenciar establecimientos rurales del Partido y de esa manera optimizar no sólo la comunicación, sino también la capacidad de respuesta ante cualquier tipo de eventualidad o emergencia.

En este sentido, mediante dicha iniciativa se posibilita ubicar de manera rápida y precisa los accesos a los establecimientos agropecuarios, mejorando la comunicación ante casos de emergencia, situaciones de seguridad y también en los usos productivos y cotidianos de los productores.