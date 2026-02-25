Senado bonaerense: el PRO va por la Boleta Única y una reforma del Código Penal

En la antesala de la apertura de sesiones ordinarias, el senador bonaerense Juan Manuel Rico Zini anticipó los principales ejes de la agenda legislativa que el PRO impulsará durante 2026. Entre las prioridades mencionó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), el abordaje de la crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y una reforma del Código Procesal Penal con el objetivo de terminar con la denominada “puerta giratoria”.

En ese sentido, el legislador de Pergamino manifestó su preocupación por la realidad de la provincia de Buenos Aires, al advertir sobre “problemas de gestión propios de la administración de Axel Kicillof, que no pueden atribuirse más que a la ineficiencia del gobernador para abordar cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los bonaerenses”.

“La Provincia está en muy mal estado, seriamente afectada por las internas enquistadas en el propio oficialismo y que no terminan de dirimirse”, señaló el senador del PRO, tras advertir sobre severas fallas en la gestión del IOMA, en los hospitales y las rutas provinciales, que van más allá del recorte de fondos del Ejecutivo nacional.

Ante este escenario, Rico Zini destacó el rol que debe asumir la oposición en este nuevo período legislativo. “Debemos seguir aportando racionalidad a la lógica que impone el peronismo en la provincia, asumiendo que el oficialismo cuenta con mayorías que obturan la posibilidad de dar ciertos debates”, enfatizó.

Por caso, Rico Zini advirtió sobre la necesidad avanzar hacia la implementación de la BUP, a la que definió como un instrumento que además de resultar más económico en términos de recursos, otorga libertad ideológica a los votantes y redunda en una herramienta mucho más transparente.

En ese marco, a pesar de que el oficialismo viene negando el debate, el legislador consideró que este año la oposición debe generar las condiciones para propiciar el tratamiento en el ámbito legislativo, a fin de tener un sistema de votación más moderno y transparente de cara a las elecciones presidenciales de 2027.