Jardines Maternales Municipales: se realizó la reunión informativa para ingresantes 2026

Este martes por la tarde se llevó a cabo la reunión informativa destinada a las familias de los nuevos ingresantes 2026 de los Jardines Maternales Municipales, en instalaciones de la Casa del Bicentenario.

Durante el encuentro se dio la bienvenida a las familias, se presentó la institución y los equipos de trabajo, y se compartieron los principales lineamientos del calendario anual junto con las dinámicas educativas y recreativas que se desarrollarán a lo largo del ciclo. Además, se generó un espacio de diálogo e intercambio para conversar sobre el proyecto pedagógico y responder inquietudes.

Los Jardines Maternales Municipales son espacios de formación integral y cuidado que desarrollan actividades durante todo el año, adaptando sus propuestas educativas mediante talleres, estímulos deportivos y recreativos, y un abordaje integral del desarrollo infantil. Actualmente funcionan en 12 sedes territoriales distribuidas en distintos barrios de la ciudad y en las localidades serranas.

“Queremos darles la más cálida bienvenida a las familias que confían en nuestros jardines maternales. Valoramos profundamente el trabajo del equipo de profesionales que acompañan día a día a los niños y niñas, y la importancia de estos espacios en las primeras infancias, donde se promueve la socialización, el aprendizaje integral y el desarrollo pleno de las niñeces”, expresó la Subsecretaria de Protección Integral de Derechos municipal, Malena Pianciola.