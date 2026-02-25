Jardines Maternales Municipales: se realizó la reunión informativa para ingresantes 2026 | Infoeme
Miércoles 25 de Febrero 2026 - 12:09hs
20°
Miércoles 25 de Febrero 2026 - 12:09hs
Olavarría
20°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 25 de Febrero de 2026 | 10:15

Jardines Maternales Municipales: se realizó la reunión informativa para ingresantes 2026

Este martes por la tarde se llevó a cabo la reunión informativa destinada a las familias de los nuevos ingresantes 2026 de los Jardines Maternales Municipales, en instalaciones de la Casa del Bicentenario.

Durante el encuentro se dio la bienvenida a las familias, se presentó la institución y los equipos de trabajo, y se compartieron los principales lineamientos del calendario anual junto con las dinámicas educativas y recreativas que se desarrollarán a lo largo del ciclo. Además, se generó un espacio de diálogo e intercambio para conversar sobre el proyecto pedagógico y responder inquietudes.

Los Jardines Maternales Municipales son espacios de formación integral y cuidado que desarrollan actividades durante todo el año, adaptando sus propuestas educativas mediante talleres, estímulos deportivos y recreativos, y un abordaje integral del desarrollo infantil. Actualmente funcionan en 12 sedes territoriales distribuidas en distintos barrios de la ciudad y en las localidades serranas.

“Queremos darles la más cálida bienvenida a las familias que confían en nuestros jardines maternales. Valoramos profundamente el trabajo del equipo de profesionales que acompañan día a día a los niños y niñas, y la importancia de estos espacios en las primeras infancias, donde se promueve la socialización, el aprendizaje integral y el desarrollo pleno de las niñeces”, expresó la Subsecretaria de Protección Integral de Derechos municipal, Malena Pianciola.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME