Estreno con complicado triunfo para Chingotto y Galán

El calendario de Premier Pádel inició con un nuevo certamen y en Egipto, el debut de la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño fue con un trabajoso triunfo.

Federico Chingotto y Alejandro Galán, que llegaron a Egipto como la pareja N°1 preclasificada, debutaron con victoria ante Gonzalo Rubio y Javier Ruiz González.

En la instancia de Octavos de Final, el olavarriense y el madrileño se impusieron por 6/3, 4/6 y 6/1 en un duelo que se extendió por 1 hora y 41 minutos en la pista central.

En el New Giza Sports Club, la “Chingalán” que llegando a la Final se transformarán en la mejor pareja del mundo, enfrentará a José Jiménez Casas y Javier García en la siguiente llave del cuadro.