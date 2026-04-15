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 - 15 de Abril de 2026 | 21:43

Estreno con complicado triunfo para Chingotto y Galán

Trabajoso triunfo lograron Federico Chingotto y Alejandro Galán en el estreno del cuadro principal del Newgiza P2.

El calendario de Premier Pádel inició con un nuevo certamen y en Egipto, el debut de la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño fue con un trabajoso triunfo.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán, que llegaron a Egipto como la pareja N°1 preclasificada, debutaron con victoria ante Gonzalo Rubio y Javier Ruiz González.

 

En la instancia de Octavos de Final, el olavarriense y el madrileño se impusieron por 6/3, 4/6 y 6/1 en un duelo que se extendió por 1 hora y 41 minutos en la pista central.

 

En el New Giza Sports Club, la “Chingalán” que llegando a la Final se transformarán en la mejor pareja del mundo, enfrentará a José Jiménez Casas y Javier García en la siguiente llave del cuadro. 

 

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