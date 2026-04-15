Básquet Formativo: cargada agenda en el regreso del Torneo Anual

El certamen que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas volvió a completar un fin de semana de extensa programación.
En diferentes escenarios de la Ciudad y la Región continuó la actividad del certamen oficial y se produjo el estreno de la categoría U21 que jugó en Azul y en el Maxigimnasio.
Los resultados:
Masculino
Chacarita – Estudiantes
Mini: 35 – 81
U13: 31 – 73
U15: 67 – 75
U17: 52 – 109
Chacarita – El Fortín
Mini: 50 – 18
U13: 63 – 28
U15: 59 – 58
U17: 43 – 58
El Fortín – Pueblo Nuevo:
Mini: 20 – 00
U13: 20 – 00
U15: 72 – 48
U17: 86 – 44
Estudiantes Blanco – Deportivo Argentino:
U13: 30 – 12
U15: 39 – 57
U17: 54 – 59
Jorge Newbery – Racing Blanco:
U13: 125 – 12
U17: 91 – 53
San Martín – Sport Club Trinitarios:
U13: 35 – 78
U15: 29 – 73
U17: 62 – 85
Mariano Moreno – Comercio:
Mini: 00 – 20
U15: 00 – 20
U17: 14 – 118
Racing – Racing (L):
Mini: 38 – 51
U13: 68 – 64
U15: 48 – 84
U17: 40 – 46
U21:
San Martín 61 – 43 Argentino
Chacarita 86 – 56 El Fortín
Jorge Newbery 79 – 52 Comercio
Estudiantes 79 – 62 Pueblo Nuevo
Femenino:
El Fortín – Alfa y Omega
Mini: 68 – 43
Fuente: Prensa ABO