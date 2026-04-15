Básquet Formativo: cargada agenda en el regreso del Torneo Anual

El certamen que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas volvió a completar un fin de semana de extensa programación.

En diferentes escenarios de la Ciudad y la Región continuó la actividad del certamen oficial y se produjo el estreno de la categoría U21 que jugó en Azul y en el Maxigimnasio.

Los resultados:

Masculino

Chacarita – Estudiantes

Mini: 35 – 81

U13: 31 – 73

U15: 67 – 75

U17: 52 – 109

Chacarita – El Fortín

Mini: 50 – 18

U13: 63 – 28

U15: 59 – 58

U17: 43 – 58

El Fortín – Pueblo Nuevo:

Mini: 20 – 00

U13: 20 – 00

U15: 72 – 48

U17: 86 – 44

Estudiantes Blanco – Deportivo Argentino:

U13: 30 – 12

U15: 39 – 57

U17: 54 – 59

Jorge Newbery – Racing Blanco:

U13: 125 – 12

U17: 91 – 53

San Martín – Sport Club Trinitarios:

U13: 35 – 78

U15: 29 – 73

U17: 62 – 85

Mariano Moreno – Comercio:

Mini: 00 – 20

U15: 00 – 20

U17: 14 – 118

Racing – Racing (L):

Mini: 38 – 51

U13: 68 – 64

U15: 48 – 84

U17: 40 – 46

U21:

San Martín 61 – 43 Argentino

Chacarita 86 – 56 El Fortín

Jorge Newbery 79 – 52 Comercio

Estudiantes 79 – 62 Pueblo Nuevo

Femenino:

El Fortín – Alfa y Omega

Mini: 68 – 43

Fuente: Prensa ABO