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 - 15 de Abril de 2026 | 21:44

Básquet Formativo: cargada agenda en el regreso del Torneo Anual

En el transcurso de la última semana regresó la actividad para el Torneo Anual de formativas con muchos partidos para ponerse al día con el calendario.

Foto: Prensa Chacarita

El certamen que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas volvió a completar un fin de semana de extensa programación.

 

En diferentes escenarios de la Ciudad y la Región continuó la actividad del certamen oficial y se produjo el estreno de la categoría U21 que jugó en Azul y en el Maxigimnasio.

 

Los resultados:

Masculino

Chacarita – Estudiantes

Mini: 35 – 81 

U13: 31 – 73 

U15: 67 – 75 

U17: 52 – 109 

 

Chacarita – El Fortín 

Mini: 50 – 18 

U13: 63 – 28 

U15: 59 – 58 

U17: 43 – 58 

 

El Fortín – Pueblo Nuevo:

Mini: 20 – 00 

U13: 20 – 00 

U15: 72 – 48 

U17: 86 – 44 

 

Estudiantes Blanco – Deportivo Argentino:

U13: 30 – 12

U15: 39 – 57 

U17: 54 – 59 

 

Jorge Newbery – Racing Blanco:

U13: 125 – 12 

U17: 91 – 53 

 

San Martín – Sport Club Trinitarios:

U13: 35 – 78 

U15: 29 – 73 

U17: 62 – 85 

 

Mariano Moreno – Comercio:

Mini: 00 – 20 

U15: 00 – 20 

U17: 14 – 118 

 

Racing – Racing (L):

Mini: 38 – 51 

U13: 68 – 64 

U15: 48 – 84 

U17: 40 – 46 

 

U21:

San Martín 61 – 43 Argentino

Chacarita 86 – 56 El Fortín 

Jorge Newbery 79 – 52 Comercio

Estudiantes 79 – 62 Pueblo Nuevo 

 

Femenino:

El Fortín – Alfa y Omega

Mini: 68 – 43 

 

Fuente: Prensa ABO

 

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