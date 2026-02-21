Olavarrienses en Liga Argentina: Macrini se impuso a Merchant

En Mar del Plata, Unión recibió a Deportivo Viedma y sumó un valioso triunfo para seguir alejándose del fondo de la tabla de la Conferencia Sur de la segunda categoría del básquet nacional.

Unión venció a Deportivo Viedma 88 a 71 en el Polideportivo Islas Malvinas con un gran segundo tiempo.

En el "Quincho", Mateo Macrini jugó 17:56 minutos con 12 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 2 robos y en el elenco rionegrino que cortó con una racha de seis triunfos seguidos, Jeffrey Merchant aportó 4 puntos, 1 rebote, 1 asistencia y 2 recuperos en 15:33 minutos.