Importantes trabajos de apertura de calle se desarrollaron en el barrio Los Sauces | Infoeme
Domingo 22 de Febrero 2026 - 21:01hs
25°
Domingo 22 de Febrero 2026 - 21:01hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  comunidad
 - 22 de Febrero de 2026 | 18:50

Importantes trabajos de apertura de calle se desarrollaron en el barrio Los Sauces

El Municipio de Olavarría informa que desde la Secretaría de Obras Públicas se llevaron a cabo desde hace ya algunas semanas la apertura de una calle en el barrio Los Sauces, en el sector lindero al cruce con el arroyo San Jacinto. Las tareas son llevadas a cabo con personal y maquinaria de la comuna.

De acuerdo con lo que se detalló, se trata de la prolongación de la calle Las Heras, en una obra que surge a partir del planteo realizado por habitantes de ese punto de la ciudad.

Se dispuso el trabajo articulado de retroexcavadoras y motoniveladoras, como así también camiones para el traslado de materiales.

Se realizaron trabajos de alisado y nivelación del terreno, como así también el alteo para el normal escurrimiento de aguas.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME