Importantes trabajos de apertura de calle se desarrollaron en el barrio Los Sauces

El Municipio de Olavarría informa que desde la Secretaría de Obras Públicas se llevaron a cabo desde hace ya algunas semanas la apertura de una calle en el barrio Los Sauces, en el sector lindero al cruce con el arroyo San Jacinto. Las tareas son llevadas a cabo con personal y maquinaria de la comuna.

De acuerdo con lo que se detalló, se trata de la prolongación de la calle Las Heras, en una obra que surge a partir del planteo realizado por habitantes de ese punto de la ciudad.

Se dispuso el trabajo articulado de retroexcavadoras y motoniveladoras, como así también camiones para el traslado de materiales.

Se realizaron trabajos de alisado y nivelación del terreno, como así también el alteo para el normal escurrimiento de aguas.