La CGT apuesta por judicializar la reforma laboral: "Es inconstitucional"

La CGT advirtió que tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados la central obrera llevará la cuestión a los tribunales. Mientras se espera que el viernes 27 de febrero el Senado la convierta en ley, la entidad la calificó de “inconstitucional”, por lo que dará la pelea en tribunales.

Así lo hizo saber uno de los líderes de la CGT, Jorge Sola, quien dijo que tras el paro de 24 horas, la organización se prepara para dar nuevos golpes. "Vamos a judicializar la ley en su totalidad. Es inconstitucional", explicó.

Desde la disolución del fuero nacional del Trabajo, hasta el pago de indemnizaciones en cuotas, la limitación del derecho a huelga y la creación del polémico Fondo de Asistencia Laboral (FAL), los letrados de la entidad están trabajando en los puntos de la normativa que estiman chocan contra la Constitución nacional y los convenios de la OIT, abriendo un escenario de profunda inseguridad jurídica.

"Estamos avanzando fuertemente en el escenario de la judicialización de la ley en su totalidad y de algunos artículos en particular", anticipó Sola a Radio La Red, sobre la estrategia con la que la CGT pretende frenar la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Más allá de los artículos que consideran inconstitucionales, el debate pasa por saber, por ejemplo, qué régimen indemnizatorio regirá para quienes fueron contratados bajo la ley anterior.

En el mismo sentido, Cristian Jerónimo (otro de los secretarios generales de la CGT) dijo que no se quedarán de brazos cruzados frente a la reforma. “Nos queda otra instancia, que es la judicial. Lo venimos diciendo: vamos a ir a la justicia porque este proyecto de ley va en contra de la Constitución Nacional”, sostuvo. (DIB)