La Anmat inhabilitó más de 60 droguerías y laboratorios

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dejó sin efecto las habilitaciones otorgadas a más de 60 droguerías, laboratorios y empresas vinculadas a la distribución de medicamentos cuyos certificados se encontraban vencidos. Esta cifra se suma a las 54 ya informadas en enero.

La decisión se formalizó este viernes a través de la Disposición 694/2026, publicada en el Boletín Oficial, que ordena la baja de los legajos correspondientes, catorce de los cuales están ubicados en la provincia de Buenos Aires.

Según precisa la norma, la Dirección de Gestión de Información Técnica inició la intervención en el marco del registro de establecimientos autorizados para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales, tras detectar que los certificados obligatorios habían perdido vigencia. Entre los argumentos figuran irregularidades o incumplimientos en las renovaciones de permisos y habilitaciones de esas empresas.

Como parte de los fundamentos, el organismo citó la Disposición ANMAT N° 7038/2015, que fija los requisitos para que las droguerías puedan operar fuera de su jurisdicción habilitada. El artículo 7° de esa norma establece que el certificado de Buenas Prácticas tiene una vigencia de cinco años y que su renovación debe solicitarse con al menos 60 días hábiles de anticipación.

Si el trámite se realiza en el término estipulado, la firma puede continuar operando hasta que se resuelva el pedido. No obstante, la disposición aclara que ninguna de las empresas involucradas cumplía con esa condición, motivo por el cual se resolvió dar de baja las habilitaciones.

El listado completo de las droguerías alcanzadas