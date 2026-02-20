Wesner busca impulsar un plan de viviendas para personal policial

Durante la tarde del jueves, el intendente Maximiliano Wesner se reunió con Carlos Calonge, presidente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, y con Nora de Lucía, representante del Gobierno provincial en el organismo.

En este marco, y según expuso en sus redes sociales, indicó: “Dialogamos sobre la posibilidad de avanzar en las gestiones necesarias para concretar un convenio que nos permita impulsar la construcción de viviendas destinadas a personal policial en Olavarría, en el marco del Plan de Viviendas para agentes de las fuerzas de seguridad”.

“Continuaremos trabajando de manera articulada para generar más oportunidades y respuestas concretas para quienes cumplen un rol fundamental en nuestra comunidad”, concluyó.