Olavarría en Verano: nueva edición de Milonga “La Bicente”

En el marco del programa municipal “Olavarría en Verano”, llega una nueva edición de Milonga La Bicente; una propuesta que invita a bailar al ritmo del 2×4 y disfrutar del tango al aire libre.

Esta propuesta se llevará a cabo este domingo 22 de febrero de 20 a 22 horas en el Prado Español, y se destina a personas de todas las edades, para disfrutar en familia.

De esta manera, “Olavarría en Verano” continúa ofreciendo propuestas para todos los gustos y edades, en distintos espacios públicos, de forma libre y gratuita; con el objetivo de seguir disfrutando de Olavarría y las localidades durante el receso estival.

