Sabado 21 de Febrero 2026 - 0:03hs
19°
Sabado 21 de Febrero 2026 - 0:03hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Unión Deportiva Regional
 - 20 de Febrero de 2026 | 22:08

Embajadores confirmó el regreso de varios: se destaca Falasco

Embajadores se prepara para debutar en el Torneo Unión Regional Deportiva y en las últimas semanas, a la par de disputar amistosos, confirmó el regreso de varios futbolistas entre los destaca el de Lucio Falasco.

Quedan pocas horas para el debut de Embajadores en el primer certamen del año y será con varios retornos y algunos debuts.

 

Lucio Falasco, luego de varias temporadas en Aldosivi, un paso por Godoy Cruz y citación a la Sub20 de ascenso, jugará el comienzo del año en el club que lo vio nacer.

 

Además, el elenco “diplomático” anunció el regreso de Nicolás Daffara tras dos años, Rodrigo Novas y Sebastián Vecchio.

 

 

Por último, el elenco dirigido por Fernando Di Carlo contará con el estreno de Francisco Bonetto en el arco luego de emigrar a Ferro Carril Oeste donde completó varias categorías de las inferiores AFA.

 

