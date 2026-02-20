Embajadores confirmó el regreso de varios: se destaca Falasco

Quedan pocas horas para el debut de Embajadores en el primer certamen del año y será con varios retornos y algunos debuts.

Lucio Falasco, luego de varias temporadas en Aldosivi, un paso por Godoy Cruz y citación a la Sub20 de ascenso, jugará el comienzo del año en el club que lo vio nacer.

Además, el elenco “diplomático” anunció el regreso de Nicolás Daffara tras dos años, Rodrigo Novas y Sebastián Vecchio.

Por último, el elenco dirigido por Fernando Di Carlo contará con el estreno de Francisco Bonetto en el arco luego de emigrar a Ferro Carril Oeste donde completó varias categorías de las inferiores AFA.