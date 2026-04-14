La crisis en el PAMI llegó al diario “El País” de España

Lo que padecen cientos de adultos mayores en Olavarría y millones en la Argentina repercutió este martes en el diario “El País” de España, el principal medio gráfico de habla hispana.

“Una huelga de 72 horas lanzada este lunes por médicos y odontólogos profundiza la crisis del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, una obra social argentina que tiene alrededor de seis millones de afiliados y es considerada la más grande de Latinoamérica” dice el diario madrileó.

“La entidad, que es una de las cajas más voluminosas del Estado, sufrió un fuerte deterioro desde que la administración de Javier Milei recortó los fondos destinados a la salud. Acumula una deuda con prestadores de alrededor de 500.000 millones de pesos (unos 370 millones de dólares) y ha aplicado una modificación en su pago a profesionales que alienta la salida de médicos del sistema, lo que afecta la atención que reciben las personas mayores” sigue.

Según explica Roberto Souto, secretario general de la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia), los problemas salariales empezaron con las negociaciones paritarias de 2024, cuando los ingresos comenzaron a quedar descalzados respecto de la inflación y a perder capacidad de compra.

Pero la situación se agravó este mes con una resolución que modificó el esquema de pagos y generó el “estallido” de los profesionales afectados.

Son alrededor de 8.500 médicos y 3.200 odontólogos de cabecera de todo el país que, hasta el momento, cobraban un monto fijo por cada paciente de su nómina (independientemente de cuántas veces lo atendieran) y extras por consultas especiales que tenían un gran peso en la liquidación final.

La resolución 1107/2026, implementada este mes, elevó el valor fijo que se paga por paciente de 946 a 2.100 pesos mensuales, pero eliminó los adicionales por determinadas consultas, lo que (de acuerdo al sindicato que impulsa la medida de fuerza) redunda en una importante reducción de los ingresos.

“Lo que cobramos no alcanza para pagar el alquiler del consultorio, los servicios, la factura electrónica, la secretaria” resumió Souto para “El País”, que es médico cirujano y hace 54 años es prestador de PAMI.

“Algunos profesionales deciden dejar de atender a afiliados de PAMI y se vuelcan a pacientes con cobertura privada, lo que termina repercutiendo en el acceso a la salud de los adultos mayores con menores ingresos, que tienen más demora en los turnos y menos opciones” reseñó “El País”.

“Hasta la llegada de Milei al poder se mantenía una cobertura amplia, incluyendo medicamentos bonificados al 100%, una política costosa pero de gran impacto en la economía de los hogares. La reducción abrupta de la cobertura y el rezago de los haberes respecto de los precios contribuyeron a que los jubilados se convirtieran en epicentro de la resistencia argentina contra el Gobierno ultra. Realizan manifestaciones cada miércoles frente al Congreso de la Nación, que en más de una ocasión fueron reprimidas violentamente por fuerzas de seguridad” reflejó el medio español.

El otro gran frente de conflicto para el instituto es su cuantiosa deuda. Si bien en el PAMI no detallaron la magnitud de ese problema, admitieron que la deuda acumulada con prestadores (clínicas, sanatorios, laboratorios, farmacias, ópticas) puede rondar los 500.000 millones de pesos (unos 370 millones de dólares).