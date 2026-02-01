Racing, "Hasta que el corazón deje de latir"

En el Buglione Martinese, Racing inició la serie final del Torneo Regional Amateur ante Ferro Carril Oeste y fue con empate.

El “Chaira” igualó 2 a 2 ante Ferro Carril Oeste en los primeros 90 minutos de la Final de la Región Pampeana Sur. Nadir Hadad a los 75´y Pablo Mujica a los 82´ fueron los autores de los goles de la igualdad, mientras que Albaro Orueta a los 26´ y Néstor Trecco a los 47´ habían abierto el marcador para el elenco de General Pico.

Emociones a flor de piel para lo más de 5000 espectadores que dijeron presente en el partido más importante de Racing en los últimos años. Perdía 2 a 0, no la pasaba bien y en una ráfaga, con importante aporte desde el banco, logró la igualdad que le da vida de cara a la revancha.

Dos jugadas claras tuvo el “Verde” por dos errores defensivos de la superpoblada defensa olavarriense y dos goles de ventaja en un cotejo donde hubo mucho pelotazo, poca claridad e incontables centros sin destino. Había arrancado mejor el local con el dominio del balón, pero con el correr de los minutos empezó a sentir la ausencia de un delantero de área y cada aproximación no terminó bien.

Ferro fue prolijo del mediocampo hacía adelante y lo aprovechó promediando la primera parte. Iban 26´ cuando un pelotazo largo encontró mal parados a los defensores “Chairas” y Albaro Orueta no tuvo más que controlar la pelota y marcar la apertura del marcador.

A pesar de la desventaja, Racing no desesperó antes del descanso, situación que sí se dio luego del segundo gol visitante cuando apenas iban 2 minutos de la segunda parte. Álvaro Klusener, en una de las pocas pelotas que recibió cómodo, envió un gran centro atrás para que Néstor Trecco definiera desde el borde del área grande.

Golpeado en el orgullo, y con casi nada de idea, empezó a ir la “Estrellita” y de tanto ir, tuvo recompensa. Iban 75´cuando Nadir Hadad se hizo cargo de un tiro libre y con una exquisita definición marcó el descuento.

Pablo Mujica apareció en el área, saltó más alto que todos e impacto el único centro bien enviado en toda la noche y decretó la igualdad apenas 7 minutos después del primer festejo.

Fue desahogo total por un empate que durante gran parte del cotejo pareció una utopía y que le da vida de cara a los 90 finales de la serie, porque como dice uno de los laterales del estadio, Racing es Racing “Hasta que el corazón deje de latir”.

Sobre el final y en el mejor momento del equipo de Roberto Tucker, el partido fue demorado porque un grupo de los que dicen ser hinchas, lanzaron elementos contundentes contra la humanidad de uno de los árbitros asistentes. Finalmente, no pasó a mayores, pero le resto tiempo al combinado local de buscar ese gol que le diera la ventaja de cara a la revancha en General Pico.

Síntesis Racing – Ferro Carril Oeste:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Diego Novelli (Tandil)

Racing (2): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Sebastián Álvarez, Jano Martínez, Nicolás Grigera (R. Garabento); Ayrton Palmieri, Braian Bortolotti (F. Kolman), Claudio Cevasco (M. Scacheri), Nadir Hadad, Matías Ordozgoiti (U. Mormando), Pablo Mujica. DT- Roberto Tucker

Ferro Carril Oeste (2): Joaquín Sequeira; Marcos Quiroz (M. Pérez), Agustín Vera, Mauro Martínez, Heber Pedernera; Fernando Pascual, Yael Ferreyra, Néstor Trecco (F. Quiroga), Axel Musarella; Albaro Orueta (A. Bertaina), Álvaro Klusener (J. Soda). DT- Alejandro Abaurre

Amonestados: Martínez, Bortolotti, Ordozgoiti, Palmieri, Mujica (RAC); Quiroz, Ferreyra, Quiroga (FCO)

Expulsados: Tucker -DT- (RAC)

Goles: 26´ PT Albaro Orueta (FCO); 2´ ST Néstor Trecco (FCO); 30´ ST Nadir Hadad (RAC); 37´ ST Pablo Mujica (RAC)