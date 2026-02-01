Ardiles y Landaburu en lo más alto del podio en Marisol y Tandil

Marisol y Tandil tuvieron actividad en la jornada del último sábado con diferentes competencias y los festejos fueron olavarrienses.

En Marisol tuvo lugar una de las propuestas deportivas más esperadas de la temporada en el balneario dorreguense que completó su 10° edición con la organización de la Dirección de Deportes del municipio de Coronel Dorrego.

La victoria fue para Alfredo Ardiles que demoró 30:25 en completar los 8 kilómetros de la prueba competitiva. Completaron el podio José Luis Luna, de Bahía Blanca, y el dorreguense Joaquín Bilbao.

Además, lograron completar el recorrido Leonor Ojeda, Luciana Ramos, María De Cicco, María Teves, Gabriela Pizzano, Celia Boschi y Carlos Almada. María Valdi dijo presente en los 4K.

Por otro lado, en Tandil tuvo lugar "La Noche de las Antorchas", un evento deportivo que celebra el espíritu deportivo y la pasión por el running en la serranía tandilense. La competencia tuvo como epicentro el Balneario y Polideportivo Municipal, recorriendo el circuito del Lago del Fuerte y sus inmediaciones para completar una distancia principal de 13 kilómetros.

Leonardo Landaburu fue el ganador de la prueba con un tiempo de 41:44 y fue escoltado por Nahuel Rampoldi de Tandil y Mauricio Olivera con 45:17. Emiliano Alderete fue el otro local presente que fue tercero en la categoría de 35 a 39 años.