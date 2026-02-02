Marín y Piccinelli, las fichas mayores que le faltaban al “Bata”

Estudiantes continúa con el armado del plantel para la venidera edición de la Liga Federal y confirmó la totalidad de sus fichas mayores con la renovación de Federico Marín y Franco Piccinelli.

Federico Marín, olavarriense por adopción y de profundo arraigo con la institución, vuelve a decir presente en el club que lo vio crecer en la élite del básquet argentino, reafirmando un vínculo que trasciende lo deportivo.

A sus 42 años, Federico Marín es sinónimo de trayectoria, vigencia y compromiso. Con más de 25 temporadas como profesional y siendo uno de los jugadores con más partidos disputados en la historia de la Liga Nacional, el experimentado alero vuelve a ser pieza clave en un Estudiantes que apuesta a recuperar protagonismo en el plano nacional.

“Estoy muy contento y feliz de poder estar una temporada más vistiendo esta camiseta que tanto quiero. Poder compartir equipo con mi hijo es un gusto que me quería dar antes de retirarme, se lo había prometido. Lo tomo como un premio que me da el básquet y la vida: disfrutar el día a día junto a él no tiene precio”, expresó Marín, emocionado para confirmar también la inclusión del juvenil en el equipo que participará de la tercera categoría del básquet nacional.

En ese sentido, remarcó que más allá de lo competitivo, lo que más disfruta hoy es el proceso diario: “Ir al club, entrenar y poder transmitirle mi conocimiento, no solo a mi hijo sino también a los más jóvenes, es algo que realmente valoro muchísimo”.

“Estoy muy ilusionado con lo que se está logrando. Hay que sacarse el sombrero y agradecer el enorme esfuerzo que hace cada integrante de la nueva comisión de básquet profesional. Fue la parte más difícil del proceso: cuando llegué prácticamente no había estructura, y con trabajo honesto, silencioso y dando pequeños pasos, hoy podemos decir que hay un grupo dirigencial completo, con roles claros y gente comprometida”, señaló el destacado deportista.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el regreso de Mariano Iglesias como entrenador, un hombre de la casa que encabeza esta nueva etapa desde el banco. “Mariano es joven, tiene muchas ganas de trabajar y conocimiento. Creemos en los procesos, no en los resultados inmediatos. Nada se construye de un día para el otro, y confiamos en darle el tiempo necesario para plasmar su idea”, explicó Marín, sin dejar de agradecer el trabajo realizado por Mauricio Beltramella durante los últimos años.

Finalmente, el “Pájaro” subrayó uno de los conceptos que atraviesa todo el proyecto: la cultura de trabajo. “No se trata solo del básquet profesional, sino de generar una identidad que baje a las inferiores. Somos el espejo de los más chicos y tenemos que profesionalizar la estructura del día a día. Eso no siempre se ve en un partido de 40 minutos, pero a la larga es lo que te lleva al lugar al que todos soñamos llegar”.

Por otro lado, y algunos días antes del anuncio de la renovación del “Pájaro” Marín en el plantel, Franco Piccinelli también fue confirmado como parte del proyecto.

Piccinelli, ala-pívot con lectura de juego, presencia física y capacidad para aportar en ambos costados de la cancha. Su historia, además, tiene un valor especial para la institución ya que es surgido íntegramente de las Formativas de Estudiantes, defendiendo la camiseta “albinegra” desde sus inicios y sin haber jugado nunca para otro club.

En lo deportivo, Piccinelli viene siendo una de las figuras del equipo, destacándose especialmente en el último Pre-Federal, donde fue uno de los jugadores más regulares y determinantes, y manteniendo siempre un rol protagónico en la Primera Local, sumando puntos, carácter y compromiso en cada partido.

Fuente: Prensa CAE