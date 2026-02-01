Santiago Arese vuelve a vestirse de “Bataraz”

Santiago Arese fue confirmado como nuevo jugador de Estudiantes para la Liga Federal que comenzaría el último fin de semana de febrero.

El “Bataraz” aseguró el regreso de un viejo conocido de jerarquía, un jugador que siente los colores y que tuvo a Olavarría como su casa durante varios años.

Santiago Arese es una de las fichas mayores del equipo olavarriense para la tercera categoría del básquet nacional. El alero cordobés vuelve a vestir la camiseta de Estudiantes de ser uno de los referentes del plantel en etapas anteriores.

Nacido en Río Cuarto, Santiago Arese cuenta con una extensa trayectoria en el básquet argentino, con pasos por la Liga Nacional, la Liga Argentina y distintas competencias federales. A lo largo de su carrera defendió las camisetas de Banda Norte, Argentino de Junín, 9 de Julio de Río Tercero, Olímpico de La Banda, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Riachuelo, Comunicaciones y Estudiantes de Olavarría, entre otros clubes.

Durante su anterior ciclo en Estudiantes, Arese fue uno de los jugadores más determinantes del equipo. En distintas temporadas promedió doble dígito en puntos, aportó de manera constante en el rubro rebotes, sumó asistencias importantes y se destacó por su lectura de juego, su capacidad para abrir la cancha y su fortaleza en ambos costados. Su rendimiento sostenido y su conocimiento del Club lo llevaron a convertirse en una referencia dentro del plantel y en un nombre muy valorado por la gente.

Tras confirmarse su vuelta, Arese expresó la emoción que le genera volver a ponerse la “albinegra”: “Volver a vestir la camiseta de Estudiantes es algo muy, muy lindo. Tuvimos muchos años juntos y eso lleva un gran compromiso. Es una institución que siempre me trató muy bien, así que la expectativa es volver a representarla de la mejor manera”.

En cuanto a los objetivos, remarcó que en lo personal buscará ser competitivo y dejar todo en cada partido, mientras que en lo grupal destacó la conformación del plantel y el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Mariano Iglesias, a quien conoce desde hace muchos años. Si bien los objetivos colectivos se terminarán de definir en charlas internas, subrayó que la premisa principal será representar de la mejor manera al Club a nivel nacional.

El contacto con Mariano Iglesias y Federico Marín fue clave para concretar rápidamente el regreso, que también marca para Arese la posibilidad de volver a competir tras el parate que significó la pandemia, retomando una historia que había quedado inconclusa.

Fuente: Prensa CAE