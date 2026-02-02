Impulsan nuevo operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago

Desde la Dirección Veterinaria de la Municipalidad de Olavarría se informa que el martes 3 de febrero se desplegará un nuevo operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago (siendo ellos los reservorios naturales del virus).

El bloqueo incluye el sector comprendido por las calles: Cerrito, Chacabuco, República del Líbano y Roque Sáenz Peña, y se realizará en el horario de 8:30 a 12:00 horas. Como es habitual, se llevará a cabo un operativo puerta a puerta para aplicar la vacuna antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente.

Por ello, se solicita a vecinos y vecinas del mencionado sector que acerquen sus animales a la puerta del domicilio, con collar y correa en el caso de los perros, y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Si se observa un murciélago caído o herido: de poder recogerlo utilizando las medidas de seguridad acorde para la tarea (uso de guantes), deberá llevarlo al Centro Veterinario Municipal para su posterior análisis. Caso contrario llamar a los teléfonos 2284-579825 lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas, en horario de tarde hasta las 19:00 horas comunicarse con Defensa Civil 2284 – 412509, 103. Luego de esos horarios mensaje al programa “VER”, 2284 544817.