La Provincia continúa con los operativos de documentación de verano en la costa bonaerense durante febrero

El Registro Provincial de las Personas continúa con sus operativos de documentación de verano en distintos puntos de la costa bonaerense.

Se podrán gestionar trámites de DNI y pasaporte, partidas, certificados de domicilio y extravío, certificado de preinscripción (CPI), empadronamiento de personas extranjeras, cambio de género e inscripción tardía.

Durante febrero, las oficinas móviles trabajarán en Miramar, Santa Elena, Santa Clara, Mar de Cobo, Pinamar, San Bernardo, Santa Teresita y San Clemente. Las fechas y ubicaciones serán rotativas y se anunciarán a través de las redes sociales del Registro Provincial de las Personas.

Asimismo, los operativos también estarán presentes en la Fiesta Provincial de la Frambuesa en Bénito Juárez y en el distrito de Balcarce durante la Fiesta Nacional del Automóvil. En tanto, en Guaminí, los operativos se desarrollarán en el parador ReCreo, gestionado por la provincia de Buenos Aires, con propuestas y actividades para toda la familia.

Durante enero, el Registro Provincial de las Personas realizó más de 3.500 trámites en toda la costa bonaerense.