Los profesionales de la salud de CICOP aceptaron la propuesta salarial de la Provincia

El gremio CICOP, que nuclea a los médicos y otros profesionales de la salud de la Provincia, aceptó este viernes la propuesta paritaria del Gobierno bonaerense que consiste en un aumento salarial total del 4,5% de bolsillo a cobrar en febrero con los haberes de enero. Además, llamó a un "plan de lucha en unidad" contra el proyecto de Reforma Laboral.

Según comunicó la entidad sindical, “un multitudinario Congreso de Delegadxs aceptó este viernes la propuesta paritaria del Gobierno bonaerense que consiste en un aumento salarial total del 4,5% de bolsillo a cobrar en febrero con los haberes de enero”.

Reapertura de las negociaciones

El acuerdo contempla “la reapertura de las negociaciones durante la primera semana de febrero y la realización de Mesas Técnicas para abordar cambios estructurales del sector, como recategorizaciones, bloqueos, ampliación del fondo de reemplazo de guardias y pase a planta de becarios, entre otros”.

Con los nuevos valores un profesional ingresante con 36 horas, guardia mínima y Bonificación por Trayectoria Formativa percibirá $ 1.492.934 en febrero. En tanto, quienes cumplan 48 horas con dedicación exclusiva cobrarán $ 2.126.257 de bolsillo, mientras que un residente de primer año con guardias en zonas de baja cobertura recibirá $ 1.502.259.

Elecciones y plan de lucha

El cuerpo de congresales también designó a la Junta Electoral Central para las próximas elecciones del gremio que se desarrollarán los días 22, 23 y 24 de abril de 2026.

Además, el congreso de CICOP resolvió convocar y adherir a un "plan de lucha en unidad" contra el “proyecto regresivo de Reforma Laboral”, que incluye “paro nacional y movilización el día que se trate la iniciativa en el Congreso”, además de jornadas de propaganda y movilizaciones en distintos puntos del país. (DIB)