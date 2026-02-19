Dos categorías para un nuevo Medal Play del “Torneo de los Miércoles”

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos reservado para dos categorías con un buen número de deportistas.

Leonardo Patane con 32 golpes netos fue el ganador en Hasta 20 de Hándicap con Martiniano Díaz Oviedo con 33 golpes y Julio López con 35 golpes como escoltas.

Por otro lado, en De 21 al Máximo, la victoria fue para Ricardo De Beláustegui tras aventajar en el desempate automático a Graciela Alfaro tras igualar en 32 golpes. Marcelo Alonso con 34 golpes completó el podio.

La actividad continuará el sábado con el Torneo “Molitor” que será en la modalidad Fourball Americana 18 hoyos.

Fuente: Prensa CAE