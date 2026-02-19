Dos categorías para un nuevo Medal Play del “Torneo de los Miércoles” | Infoeme
Jueves 19 de Febrero 2026 - 18:32hs
30°
Jueves 19 de Febrero 2026 - 18:32hs
Olavarría
30°
Infoeme
 |  deportes
 |  Golf
 - 19 de Febrero de 2026 | 16:52

Dos categorías para un nuevo Medal Play del “Torneo de los Miércoles”

En la jornada del último miércoles y haciéndole frente al intenso calor se completó un nuevo “Torneo de los Miércoles” con victorias para Leonardo Patané y Ricardo de Beláustegui.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un nuevo Medal Play 9 hoyos reservado para dos categorías con un buen número de deportistas.

 

Leonardo Patane con 32 golpes netos fue el ganador en Hasta 20 de Hándicap con Martiniano Díaz Oviedo con 33 golpes y Julio López con 35 golpes como escoltas.

 

Por otro lado, en De 21 al Máximo, la victoria fue para Ricardo De Beláustegui tras aventajar en el desempate automático a Graciela Alfaro tras igualar en 32 golpes. Marcelo Alonso con 34 golpes completó el podio. 

 

La actividad continuará el sábado con el Torneo “Molitor” que será en la modalidad Fourball Americana 18 hoyos.

 

Fuente: Prensa CAE

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME