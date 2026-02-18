Paro nacional: este jueves habrá dos movilizaciones en Olavarría contra la reforma laboral

Este jueves 19 de febrero, la ciudad de Olavarría será escenario de dos movilizaciones en el marco del paro nacional, convocadas por distintos espacios sindicales y sociales en rechazo a la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados.

Por un lado, organizaciones y vecinos que integran la Asamblea de Necesidad y Urgencia de Olavarría impulsan una autoconvocatoria para realizar un paro activo y concentrarse desde las 18 horas en el Paseo Jesús Mendía. La movilización busca expresar el repudio al proyecto de reforma laboral, al que califican como “esclavista”, y sostener la continuidad de la lucha.

Esta convocatoria se da en el marco del paro nacional impulsado por distintos sectores, aunque sin movilización oficial por parte de la CGT, y coincide con las protestas que se desarrollarán en la Plaza del Congreso, impulsadas por el Plenario del Sindicalismo Combativo, movimientos piqueteros independientes y organizaciones de jubilados en lucha.

En paralelo, la CTA confirmó que se movilizará este jueves en todo el país contra la reforma laboral promovida por el Gobierno Nacional. En Olavarría, la CTA Regional convocó a una concentración desde las 18 horas frente a la sede de ANSES, ubicada en Rivadavia 2987.

Desde la central sindical señalaron que el proyecto, denominado “Modernización Laboral”, ya cuenta con media sanción del Senado y consideran que representa un retroceso en derechos laborales históricos, afectando jubilaciones, vacaciones, licencias médicas, indemnizaciones, horas extra y la extensión de las jornadas de trabajo.