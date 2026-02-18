El Fortín fue subcampeón en la “Copa Tino Costa” | Infoeme
 - 18 de Febrero de 2026 | 22:17

El Fortín fue subcampeón en la “Copa Tino Costa”

Durante cuatro días, la categoría Sub12 de El Fortín compitió en Las Flores en un certamen nacional y se consagró subcampeona.

Una de las categorías formativas de El Fortín dijo presente en la 2° edición de la “Copa Tino Costa” que contó con la participación de más de 40 equipos divididos en tres categorías.

 

La competencia que en esta oportunidad tuvo el merecido reconocimiento al ex futbolista profesional florense Cesar “Mingo” Angelello y tuvo como escenario principal el estadio del CEF N°6, consagró como campeón en la categoría 2014 a Banfield que se impuso por penales a Independiente tras igualar 0 a 0.

 

En la categoría 2012, El Fortín fue subcampeón de la Copa de Oro al caer ante Ferrocarril Roca de Las Flores en el último partido. el mediocampista Erick Pachamé marcó el gol para los campeones.

 

En la 2016, Argentinos Juniors filial Moreno se quedó con el título al ganarle a Juventud Unida.

 

Fuente: fmalpha

 

