Ciclismo: sigue adelante la temporada nocturna en Azul

Organizado por el Club Ciclista Azuleña se completó el 6° festival nocturno a pesar de la constante amenaza de lluvia.
El premio “Dunlop” consagró a Nicolás Jaime de Ayacucho y Abril Azimonti de Azul en las categorías principales, y podios para Agustín Ferro, Miguel Barzola, Francisco Posse, Jorge Olmedo, Esteban Roldán, Oscar Valetutto, Walter Benito, Mariano Erripa, Esteban Ibarlucía, Airton Trumpio, Esteban Roldán, Miguel Gusti, Cielo Randazzo, Lucrecia Hernández y Ludmila Posse.
Los resultados:
Aficionados Mayores
1° Gómez Patricio (Lobería)
2° Canosa Germán
3° Landa Juan
4° Tiberio Daniel
5° Trumpio Hugo (Olavarría)
6° Gusti Miguel (Olavarría)
Aficionados Menores
1° Ferro Agustín (Olavarría)
Máster D
1° Funes Juan (Saladillo)
2° Vargas Miguel
3° Ocanto Miguel
4° Díaz Gustavo
5° Barzola Miguel (Olavarría)
Máster E
1° Posse Francisco (Olavarría)
2° Olmedo Jorge (Olavarría)
Máster B
1° Gómez Federico (Tapalqué)
2° Aguirre José
3° Martín Diego
4° Malcorra Facundo
5° Roldán Esteban (Olavarría)
Máster C
1° Valetutto Oscar (Olavarría)
2° Fernández Andrés
3° Benito Walter (Olavarría)
4° Erripa Mariano (Olavarría)
5° Ibarlucía Esteban (Olavarría)
Élite
1° Jaime Nicolás (Ayacucho)
2° Azimonti Franco
3° Ponce de León
4° Trumpio Airton (Olavarría)
Máster A y Sub23
1° Jaime Nicolás (Ayacucho)
Damas
1° Azimoni Abril (Azul)
2° Randazzo Cielo (Olavarría)
3° Hernández Lucrecia (Olavarría)
4° Posse Ludmila (Olavarría)
Fuente: Sergio Vázquez