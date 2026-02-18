Ciclismo: sigue adelante la temporada nocturna en Azul | Infoeme
Ciclismo: sigue adelante la temporada nocturna en Azul

El pasado sábado, en Azul tuvo lugar un nuevo Festival Nocturno con nutrida presencia olavarriense y podios.

Organizado por el Club Ciclista Azuleña se completó el 6° festival nocturno a pesar de la constante amenaza de lluvia.

 

El premio “Dunlop” consagró a Nicolás Jaime de Ayacucho y Abril Azimonti de Azul en las categorías principales, y podios para Agustín Ferro, Miguel Barzola, Francisco Posse, Jorge Olmedo, Esteban Roldán, Oscar Valetutto, Walter Benito, Mariano Erripa, Esteban Ibarlucía, Airton Trumpio, Esteban Roldán, Miguel Gusti, Cielo Randazzo, Lucrecia Hernández y Ludmila Posse.

 

Los resultados:

Aficionados Mayores

1° Gómez Patricio (Lobería)

2° Canosa Germán

3° Landa Juan

4° Tiberio Daniel

5° Trumpio Hugo (Olavarría)

6° Gusti Miguel (Olavarría)

 

Aficionados Menores

1° Ferro Agustín (Olavarría)

 

Máster D

1° Funes Juan (Saladillo)

2° Vargas Miguel

3° Ocanto Miguel

4° Díaz Gustavo

5° Barzola Miguel (Olavarría)

 

Máster E

1° Posse Francisco (Olavarría)

2° Olmedo Jorge (Olavarría)

 

Máster B

1° Gómez Federico (Tapalqué)

2° Aguirre José

3° Martín Diego

4° Malcorra Facundo

5° Roldán Esteban (Olavarría)

 

Máster C

1° Valetutto Oscar (Olavarría)

2° Fernández Andrés

3° Benito Walter (Olavarría)

4° Erripa Mariano (Olavarría)

5° Ibarlucía Esteban (Olavarría)

 

Élite

1° Jaime Nicolás (Ayacucho)

2° Azimonti Franco

3° Ponce de León 

4° Trumpio Airton (Olavarría)

Máster A y Sub23

1° Jaime Nicolás (Ayacucho)

 

Damas

1° Azimoni Abril (Azul)

2° Randazzo Cielo (Olavarría)

3° Hernández Lucrecia (Olavarría)

4° Posse Ludmila (Olavarría)

Fuente: Sergio Vázquez

 

