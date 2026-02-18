Paro Nacional en Olavarría: el servicio de Rayos se verá reducido y los turnos serán reprogramados

Al igual que la recolección de residuos y el servicio público de transporte de pasajeros, un área del Hospital Municipal Doctor Héctor Cura se verá afectado por el paro nacional en Olavarría.

Esta tarde, el Municipio informó a la comunidad que, debido a la medida de fuerza prevista para este 19 de febrero, el servicio de Rayos se verá reducido y los turnos serán reprogramados.

Cabe agregar que, según fuentes oficiales, hasta el momento el resto de las especialidades y servicios del Hospital funcionarán con normalidad.