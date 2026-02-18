Paro Nacional en Olavarría: el servicio de Rayos se verá reducido y los turnos serán reprogramados | Infoeme
Miércoles 18 de Febrero 2026 - 19:32hs
30°
Miércoles 18 de Febrero 2026 - 19:32hs
Olavarría
30°
Infoeme
 |  Política
 - 18 de Febrero de 2026 | 18:55

Paro Nacional en Olavarría: el servicio de Rayos se verá reducido y los turnos serán reprogramados

Así lo confirmaron este miércoles desde el Hospital Municipal Doctor Héctor Cura.

Al igual que la recolección de residuos y el servicio público de transporte de pasajeros, un área del Hospital Municipal Doctor Héctor Cura se verá afectado por el paro nacional en Olavarría.

Esta tarde, el Municipio informó a la comunidad que, debido a la medida de fuerza prevista para este 19 de febrero, el servicio de Rayos se verá reducido y los turnos serán reprogramados.

Cabe agregar que, según fuentes oficiales, hasta el momento el resto de las especialidades y servicios del Hospital funcionarán con normalidad.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME